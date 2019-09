Paulo César Norões: Auxílio à primeira infância

Prefeito Roberto Cláudio encaminhou à Câmara Municipal Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura a conceder o Cartão Missão Infância, para famílias de baixa renda de Fortaleza com crianças de até 6 anos.

O projeto é fundamentado em estudos sobre o impacto de investimentos sociais na infância e cita o economista americano James Joseph Heckman, Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, que afirma que "a maior taxa de retorno do desenvolvimento na primeira infância ocorre quando se investe o mais cedo possível". De acordo com ele, o retorno desse tipo de investimento é de 7% a 10% ao ano, com base no aumento da escolaridade e do desempenho profissional, além de reduzir os custos com reforço escolar, saúde e gastos com o sistema penitenciário.

Passa fácil

Não só pela ampla maioria de que dispõe na Câmara, mas, principalmente, pelo alcance social do projeto, Roberto Claudio crê que ele será aprovado sem problemas.

Kassab no Ceará

Presidente de honra do PSD, Gilberto Kassab estará no Ceará de quarta a sexta-feira da próxima semana. Junto com Domingos Filho, irá a encontros que visam aumentar o número de filiados no Estado e, assim, fortalecer a sigla para as eleições de 2020.

Educação

Queiroz Filho (PDT) e Acrísio Sena (PT) participam de encontro nacional de presidentes de Comissões de Educação das Assembleias Legislativas, hoje e amanhã, em Cuiabá. Queiroz vê no encontro oportunidade para levantar temas debatidos aqui, "como a importância de acompanhamento psicológico na rede pública de ensino e a criação de frentes parlamentares em defesa do Fundeb e da Primeira Infância", disse.

Sobre gestão

TCE e Assembleia Legislativa, através do Inesp, realizarão, hoje pela manhã, na Assembleia, o I Seminário de Efetividade da Gestão Municipal. Evento gratuito e aberto a gestores do Executivo e Legislativo dos municípios, secretarias do Governo do Ceará, órgãos e entidades municipais, estaduais e sociedade em geral.

Em comemoração pelos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, Fortaleza sediará, em 18 e 19 de setembro, o II Congresso Cearense de Direito do Consumidor. Iniciativa da Escola Superior de Advocacia em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados e com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-CE. Será no auditório da Esace.

Desembargador Durval Aires Filho, do TJCE, ganhou, com "Naus Frágeis", o Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, na categoria conto. Ganhou os parabéns do presidente do STF, Dias Tóffoli.