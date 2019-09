Paulo César Norões: André em nova estratégia

O processo no Conselho de Ética da Assembleia contra o deputado André Fernandes (PSL), que está respondendo por suposta quebra de decoro parlamentar após acusar o colega Nezinho Farias de integrar facção criminosa, deve gerar suspensão temporária do mandato parlamentar por até 30 dias. Pelo menos, é isso que defendem deputados que acompanham de perto o caso. A punição - intermediária - leva em conta a gravidade das acusações, por um lado, mas também a atitude do parlamentar de ter usado a tribuna para se desculpar com o colega após o fato. André Fernandes, aliás, vem modificando a atuação em relação aos colegas. Antes isolado, ele agora busca cumprimentar os deputados nas bancadas, embora esteja ausente das discussões em plenário neste semestre. Ontem, ele cruzou o plenário para falar com a deputada Augusta Brito (PCdoB), relatora da subcomissão do Conselho de Ética, responsável pelo processo. No momento, Augusta conversava com o deputado Antônio Granja (PDT), o presidente do colegiado.

Pauta da advocacia

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, vem a Fortaleza no dia 1º de outubro para cumprir agenda institucional. Ao lado de Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE, ele deve anunciar o Ceará como sede da Conferência Nacional da Mulher Advogada.

Previdência

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) apresenta, hoje, na CCJ, o relatório sobre as emendas apresentadas pelos senadores à Reforma da Previdência, que tramita na Casa. A preocupação é resolver questionamentos que ameaçam retornar a matéria à Câmara Federal. Tasso tem repetido que as mudanças a serem apontadas serão encaminhadas para a PEC paralela, e o "coração" da Previdência será votado no Plenário em condição de ser promulgado.

Debate eleitoral

A indicação da vereadora Emília Pessoa para presidir a CPI na Câmara de Caucaia que deve apurar supostas irregularidades por parte do prefeito Naumi Amorim (PSD), é a abertura do debate eleitoral de 2020. Emília é a pré-candidata do PSDB para enfrentar o próprio Naumi, que deve tentar a reeleição.

O deputado federal cearense Júnior Mano (PL) apresentou projeto na Câmara para tentar garantir linha de crédito mais acessível a empreendedores. A ideia é facilitar o acesso ao crédito. No Senado, projeto que busca atender a pequenas empresas está em tramitação e o relator é o senador Cid Gomes.

Se depender do ex-prefeito Manoel Santana, o PT de Juazeiro deve ter candidato próprio à sucessão de Arnon Bezerra. A base de Camilo é ampla e tem o prefeito, que concorre à reeleição.

*Inácio Aguiar redigiu a coluna.