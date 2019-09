Paulo César Norões: Agência reguladora da saúde

Após aprovação do novo sistema de Saúde no Estado, a Assembleia Legislativa deverá receber, nos próximos dias, mensagem do Governo que cria a Autoridade Reguladora da Saúde. Segundo o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, o órgão fará a avaliação e ranking de qualidade dos serviços e resultados dos hospitais cearenses, definirá prioridades e localização das unidades, além da fiscalização quanto às normas de qualidade. No texto estará definida, ainda, a publicação trimestral, na imprensa, dos resultados obtidos por todos os hospitais públicos e privados.

Qualidade e eficiência

Dr. Cabeto avalia que essa decisão do Estado fortalecerá a avaliação do sistema, que possibilitará a melhoria dos serviços. "Nosso objetivo é assegurar aos cearenses um sistema de saúde digno, que respeite as pessoas e seja eficiente", garante o secretário.

Isenção

Projeto do deputado Renato Roseno (Psol), que concede isenção do pagamento da tarifa de coleta e tratamento do esgoto aos trabalhadores desempregados, foi aprovado na última quinta, na Assembleia Legislativa. Como é projeto de indicação, para ter efeito precisa do acolhimento do governador.

Sondagem

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águeda Muniz, apresenta amanhã, às 16h, no auditório da CDL, no Centro, o projeto 'Sondagem Fortaleza'. A Seuma quer avaliar a confiança do setor empresarial em relação aos negócios na Capital. Entender como o empresário percebe o ambiente regulatório na cidade pode ajudar a Secretaria na elaboração de políticas que dinamizem o setor socioeconômico de Fortaleza.

Sem discriminação

Após assinar, na noite da última sexta-feira (6), a ordem de serviço para a reforma do Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, ao lado do prefeito José Arnon, seu aliado, Camilo Santana foi para Barbalha inaugurar a 60ª areninha de seu Governo. Ao seu lado, o prefeito Argemiro Sampaio, um tucano de carteirinha.