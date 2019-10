Para melhorar a dieta e a economia

Embora nascida no Icó, Patrícia Aguiar tem forte ligação com os Inhamuns, região-base do grupo político comandado pelo marido dela, o ex-vice-governador Domingos Filho. Em Tauá, cidade que a hoje deputada estadual governou por três mandatos, a ovinocaprinocultura é uma das principais atividades econômicas.

Patrícia conhece bem os benefícios dos derivados desses animais. Não à toa, tramita nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa projeto de sua autoria que torna obrigatória a inclusão de leite de cabra e carnes de caprino e de ovino na dieta alimentar dos alunos da rede pública estadual. O leite caprino, por exemplo, de alto valor nutritivo, seria servido ao menos duas vezes por semana.

Além de proporcionar aos estudantes uma dieta rica em proteínas, garantindo-lhes o desenvolvimento físico e mental, a deputada chama a atenção para os efeitos da medida na economia, "gerando emprego e renda para milhares de pequenos produtores do Interior do Estado", justifica.

Saúde Mental

Começa a tramitar nesta quarta-feira (23/10), na Assembleia Legislativa, projeto de lei que determina que os sites dos órgãos públicos estaduais divulguem dicas e informes sobre cuidados com a saúde mental, assim como endereços de instituições que atuam no tratamento da depressão e na prevenção do suicídio. Iniciativa coletiva dos dez deputados que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, presidida pelo deputado estadual Evandro Leitão (PDT).

A propósito

Governador Camilo Santana deve enviar à Assembleia Legislativa mensagem criando o Programa de Atenção Social e Psicológica nas unidades da rede pública de ensino do Estado do Ceará. Quem informa é o deputado Acrísio Sena (PT), autor de projeto de mesmo teor, aprovado em 3 de outubro na Casa. "Mostrei o texto ao governador, que achou a matéria excelente", reforçou o parlamentar.

Primeiro os teus

Deputado Tony Brito (PROS) representa os policiais civis na Assembleia Legislativa. Aliás, o próprio parlamentar é um deles. E foi nessa condição que ele foi ao Abolição com diretores do Sindicato da categoria pedir ao governador Camilo Santana melhorias salariais para os colegas. Presidente José Sarto, do Legislativo estadual, e o secretário Élcio Batista, da Casa Civil, estavam presentes.

Isenção

Vereador Benigno Junior (PSD) participa nesta quarta-feira (23) da reunião do Conselho Superior Interclubes. Vai explanar e ouvir eventuais propostas dos dirigentes dos clubes sociais para aperfeiçoar o projeto de Lei que ele está elaborando para isentar as entidades da cobrança do IPTU. Em contrapartida, os clubes disponibilizariam suas sedes para projetos de inclusão social através do esporte e cultura da Prefeitura de Fortaleza. A reunião do Interclubes será na Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco, no Mucuripe.