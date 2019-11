Onélia Santana será homenageada pela Casa de Vovó Dedé

Primeira-dama Onélia Santana, Ana Studart (Fundação Beto Studart), Rita D’Alva Martins Rodrigues (MPCE) e Emílio Fernandes de Moraes Neto (Grendene), receberão homenagem da Casa de Vovó Dedé, em reconhecimento à contribuição das instituições que dirigem ou atuam às ações da entidade.

Nesta sexta-feira (1), a primeira-dama recebeu a presidente da Casa de Vovó Dedé, Regina Barbosa, que, junto com seu saudoso esposo Mansueto Barbosa fundou, em 1993, a entidade sem fins lucrativos que começou como uma escola de alfabetização, cresceu, e hoje educa crianças e jovens através da música, tecnologia e cultura, de forma 100% gratuita.

A homenagem será feita junto com o VII Concurso de Música Jovens Talentos – Troféu Mansueto Barbosa, no dia 9 de novembro, às 17h, no Teatro Carlos Câmara, quer fica na Rua Senador Pompeu, 454, Centro de Fortaleza.