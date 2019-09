O pib e os reflexos políticos

O governador Camilo Santana voltou da Europa com uma notícia importante no campo econômico: o crescimento do PIB do segundo trimestre do ano em 2,08%, o dobro do registrado no País. O dado traz otimismo na geração de emprego e no crescimento que tem impacto positivo nos cofres públicos e nos serviços prestados pelo poder público à população. Mas, neste momento, o resultado também traz ao governador um bom alento político, num momento em que o Ceará chegou a ser questionado sobre sua saúde fiscal. Primeiro por ter anunciado, no 1º semestre, um ajuste fiscal, e, mais recentemente, após a Assembleia aprovar empréstimo para amortizar dívidas. O crescimento da economia acima da média e o retorno gradual dos investimentos e da convocação de concursados sinalizam, claramente, que a situação está sob controle e acalmam uma parte dos aliados.

Política industrial

O crescimento do conjunto das riquezas geradas pelo Estado, de abril a junho, tem um outro destaque político importante. O que puxou o resultado foi a alta no resultado da indústria cearense, que chegou a 4,68%, em comparação a igual período do ano passado. A produção industrial é um termômetro do cenário econômico do Estado. A indústria, aliás, que está sob novo comando. Ricardo Cavalcante assumiu, ontem, o controle da Fiec. Experiente, ele sabe a importância de manter diálogo franco com o Poder Público. E tem uma agenda de interesse da indústria nos três níveis. Ricardo quer interiorizar o desenvolvimento e incentivar as exportações. O fato de querer ficar distante da política partidária é para que o interesse da política industrial esteja em primeiro plano. Chegar ao cargo com um crescimento como o anotado pelo PIB é animador para a nova gestão. São muitos os desafios pela frente.

Proteção à pesca

Aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, parecer do deputado federal cearense Roberto Pessoa (PSDB) que concede seguro-desemprego ao pescador artesanal que exerce atividade em águas interiores ou continentais. A concessão seria quando as condições climáticas ou meteorológicas forem desfavoráveis e no período em que o órgão ambiental decreta o defeso da atividade pesqueira.

Vereadores

A pauta municipalista, em evidência no País, será destaque no Encontro Nacional dos Legislativos Municipais que acontece em Fortaleza de 25 a 27 deste mês. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) será o responsável pela palestra magna do evento, que ocorrerá no dia 26, às 10h. O evento é promovido pela União dos Vereadores do Brasil e do Ceará.

Ontem, o Tribunal de Justiça anunciou a convocação de Ricardo Alexandre Costa para o cargo de juiz auxiliar da Presidência do TJCE. Ele chega para substituir o magistrado Luciano Rodrigues. Ricardo chega à Cúpula num momento de reestruturação do Poder Judiciário cearense.

O processo contra o ex-vereador de Fortaleza "Aonde É", que renunciou ao mandato para não ser cassado em 2014, suspeito de nomear funcionários fantasmas e receber parte dos salários, está sem qualquer movimento há um ano. O caso corre na Justiça Estadual e o ex-vereador voltou a entregar pizzas no bairro Bom Jardim.

*Inácio Aguiar redigiu a coluna.