O pacotão de Paulo Guedes

Há, entre os integrantes da equipe econômica do Governo Federal, o desejo de, logo após a aprovação definitiva da reforma da Previdência, apresentar, de uma só vez, um pacote com medidas minuciosamente discutidas e preparadas para a implantação do programa economicamente disruptivo desenhado e defendido pelo ministro Paulo Guedes.

A informação vinha sendo mantida em sigilo para não atrapalhar a tramitação da nova previdência, mas acabou vazando e foi publicada no portal de notícias do Grupo Globo.

O que muda?

Entre as medidas elencadas, uma promete muita discussão, pois mexe no regime de admissão no Serviço Público. A ideia é permitir a contratação, também, de celetistas e funcionários temporários. Hoje, a figura do temporário até já existe, mas como terceirizado. Essa medida está dentro da reforma administrativa, que é um dos quatro eixos sobre os quais o Governo distribui as ações pretendidas.

Os outros envolvem um novo pacto federativo; a reforma tributária, com a simplificação da cobrança de impostos, inicialmente em nível apenas da União; e a aceleração das privatizações, através do que o Governo imagina fazer caixa.

Pacificar

Antes de mais nada, é necessário uma providência imediata: a pacificação da base do Governo. A beligerância interna no partido do presidente não permite vislumbrar a tramitação tranquila de qualquer medida oriunda do Palácio do Planalto no Congresso Nacional.

Resgate e ajuda

As instituições públicas envolvidas no socorro e resgate das vítimas da tragédia do Edifício Andrea, especialmente o Corpo de Bombeiros, fizeram um belo trabalho. A sociedade também deu um show de solidariedade, com apoio não só às vítimas, mas também a quem lutava incansavelmente para salvá-las.

Próximo passo

Cabe agora às autoridades - públicas e privadas - buscar as causas da tragédia e, principalmente, os meios para que não voltem a acontecer. Não é tarefa apenas de governantes e legisladores, é de toda a sociedade. Que cada cidadão se conscientize de sua responsabilidade para que não tenhamos mais que ver vidas humanas destruídas por negligência generalizada.

Deputado estadual Acrísio Sena (PT) quer estender para todo o Ceará os efeitos da Lei de Inspeção Predial, aprovada pela Câmara de Fortaleza. O próprio Acrísio foi o autor da lei, quando vereador. A ideia dele agora é que as normas passem a ser estaduais, cabendo a regulamentação a cada Prefeitura.

A Lei foi sancionada em 2012 pela Prefeitura e obriga os prédios a apresentarem, de forma periódica, certificados de vistoria que garantam a manutenção estrutural, sob pena de multa de R$ 5 mil reais. Porém, na prática, a lei segue sem efeito.