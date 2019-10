O desemprego acima de questões políticas

O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), estarão em São Paulo no próximo dia 5 de novembro. Vão participar do 6º Fórum Lide de Educação. Santana será o palestrante do painel "O Brasil precisa aprender com o Brasil", no qual explicará como o Estado distribui o ICMS entre os municípios e contribui para o desempenho dos alunos da rede básica. Os projetos do Governo Estadual e de Sobral também receberão o Prêmio Lide de Educação pelas ações exitosas no setor.

Uma curiosidade: o Lide, entidade privada criada para promover e incentivar as relações empresariais, foi uma iniciativa do governador de São Paulo João Doria Filho, filiado ao PSDB e especulado como candidato à sucessão de Jair Bolsonaro. O detalhe é que Dória construiu toda a sua recente trajetória política - antes de governador foi eleito prefeito de São Paulo - com discurso frontalmente anti-Lula e o PT do governador Camilo Santana. O bom desempenho, pelo visto, está acima das diferenças políticas. Isso é bom.

De volta à Tribuna

Mauro Benevides como nos velhos tempos. O eterno senador cearense sobe à tribuna da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (29), em sessão do Congresso Nacional dedicada aos 31 anos da Constituição de 1988. Mauro atende, assim, a convocação do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, por ter sido o vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Sendo, portanto, o segundo signatário da Carta Magna, abaixo apenas do presidente Ulisses Guimarães.

Pelas beiradas

De mansinho, como quem não quer nada, o grupo do ex-vice-governador Domingos Filho vai estruturando o seu PSD, que não para de crescer no Ceará. Quase toda semana são anunciadas adesões de lideranças. Pra completar, no último domingo, o pessedismo- dominguista ganhou dois novos prefeitos, com a eleição suplementar de Luiz Menezes de Lima, em Tianguá; e de Geraldinha Braga, em Irauçuba. Um indicativo que o partido vem forte para as eleições municipais de 2020.

Infância

Por iniciativa da deputada Érika Amorim (PSD), a Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa lança, nesta quarta-feira (30), a partir das 8 horas, no Centro Municipal de Formação e Avaliação de Caucaia (Cemfa), o projeto Jornada pela Infância. Segundo a deputada, o programa irá capacitar a partir do ambiente escolar "conselheiros tutelares, professores, alunos e membros do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (SGDHCA) serão contemplados com a iniciativa".

Preocupação

Secretário Artur Bruno, do Meio Ambiente, recebe na tarde desta terça-feira (29), no auditório da Sema, o Grupo de Trabalho de combate à mancha de óleo no Ceará. As diversas entidades farão um balanço das ações de monitoramento, limpeza e contenção. O GT congrega diversas entidades como Casa Civil, Sema, Semace, Seuma, Ibama, Setur, Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Labomar, Nutec, IFCE, Marinha e as ONGs Acquasis e Instituto Verde Luz.