O caminho para uma terceira via

A pesquisa Ibope divulgada esta semana mostra o quanto o país segue dividido. 31% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro bom/ótimo. 32% avaliam a gestão como regular. Já ruim/péssimo representa 34% das avaliações. Os que não sabem ou não responderam são 3%.

Há, como se percebe, uma distribuição equilibrada dos números, que de certa forma reflete o resultado da eleição de 2018. Podemos intuir que os 31% que aprovam, sem restrições, o governo, são bolsonaristas convictos. Já os 34% que reprovam tudo que o governo faz representam o outro lado da moeda, os simpatizantes da esquerda, eleitores de Haddad.

Nem lá nem cá

Há um terceiro grupo, os 32% que consideram o governo regular, ou seja, nem bom nem ruim. Esse grupo representa boa parte do contingente de eleitores de centro que sufragaram Bolsonaro nas urnas movidas muito mais pelo sentimento de repulsa ao lulo-petismo do que por alinhamento ao ideário do hoje presidente da República.

Olhando pra frente

A polarização do debate político por bolsonaristas e lulo-petistas deve continuar. Esse antagonismo interessa aos dois lados, mantém os demais atores fora de foco. Só que o clima beligerante cansa. Especialmente o eleitor não alinhado, aquele de centro - seja ele mais à direita ou à esquerda. Esse grupo tende a buscar alguém mais ponderado, com disposição para pacificar o país. É onde os candidatos a terceira via devem focar.

Agora vai

Marcado para a próxima terça-feira, no Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do Agronordeste, programa de interiorização do desenvolvimento econômico e social, integrando o Agro da região ao nacional. O plano vai ser comandado pelo ex-deputado Danilo Forte.

Impacto econômico

Na Semana Nacional do Trânsito, entre 22 e 28 de setembro, o deputado Queiroz Filho (PDT) usou dados de reportagem do Diário do Nordeste para fundamentar Projeto de Lei que institui a Semana de Conscientização e Prevenção de Acidentes no Trânsito nas escolas do Estado. "A matéria aponta que a diminuição do número de acidentes com vítimas gerou uma economia de R$ 84 milhões, em Fortaleza, em 2018. Havendo esse trabalho preventivo desde cedo, o valores poderiam ser destinados a outras finalidades, além de facilitar o acesso aos leitos dos hospitais para casos distintos. Todas as áreas do Estado ganham com isso", disse.

Setembro azul

Teve passeata ontem, para celebrar o Dia Nacional dos Surdos, do Instituto Cearense de Educação dos Surdos até a Assembleia Legislativa. Lá, a comunidade surda encontrou o deputado Acrísio Sena (PT), autor do projeto que cria o cargo de tradutor/intérprete de LIBRAS na estrutura do Estado.

Membro titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, o deputado Célio Studart (PV) entrou com ação popular, na Justiça Federal, em Fortaleza, para anular ato do Ministério da Agricultura que liberou 63 novos produtos agrotóxicos no Brasil.

Presidente José Sarto satisfeito com a campanha Setembro Amarelo, que a Assembleia ativou neste mês para fortalecer a luta em defesa da saúde mental, combate à depressão e prevenção do suicídio. Encerramento será nesta segunda-feira (30).