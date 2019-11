Governadores do Nordeste estarão reunidos na manhã desta quarta-feira, em Recife.

Pela manhã, participarão da Conferência do Clima e, à tarde, terão mais uma reunião entre eles para discutir os problemas da Região.

Dois assuntos certamente dominarão a pauta: o óleo que continua a chegar às praias do litoral nordestino e as propostas apresentadas na tarde desta terça-feira ao Congresso pelo governo Bolsonaro, com forte impacto em estados e municípios.