Medalha Boticário Ferreira para Igor Queiroz Barroso

Próxima terça-feira (8), às 19hs, a Câmara de Fortaleza fará sessão solene para entrega da Medalha Boticário Ferreira, a principal comenda do Legislativo Municipal, ao empresário e recém eleito presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso.

Justa homenagem a um homem que faz uso de sua posição privilegiada para promover o bem ao próximo.

Igor criou e mantém o Instituto Myra Eliane - nome de sua saudosa mãe -, um poderoso instrumento de inclusão social pela educação.

Muito feliz, portanto, a iniciativa da vereadora Priscila Costa.