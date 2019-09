MDB de volta ao jogo

Com um visual diferente, usando uma barba prateada, incomum ao seu estilo nos tempos de vida pública, o ex-senador Eunício Oliveira reuniu os grupos de mulheres e jovens do MDB em seu primeiro ato público depois da derrota nas urnas no ano passado - até aqui, ele vinha promovendo apenas encontros internos com correligionários. Eunício disse querer o partido voltando a ter protagonismo, assim como era o "velho MDB" de Paes de Andrade e Ulysses Guimarães, como chegou a defender.

O discurso olhava para o futuro, ao passo que mostrava as feridas ainda abertas dos episódios da última eleição. Ele apontou para o risco das notícias falsas espalhadas nas redes sociais e de sistemas maliciosos para segmentar a entrega de conteúdos para públicos específicos.

Diante do novo momento, prosseguiu o ex-presidente do Senado, o MDB precisa se renovar para encarar os processos eleitorais. É fato que os tempos mudaram e legítimo que o partido se renove. Mas o MDB, não só no Ceará, teve grandes lideranças derrotadas não por artimanhas tecnológicas, mas sim porque, ao longo do tempo, a legenda se distanciou de princípios inegociáveis na relação de confiança com o eleitor, principalmente a visão de País dos tempos de Ulysses Guimarães.

Entre os governos FHC, Lula e Dilma, o MDB foi perdendo o papel de protagonista e aprofundando práticas que levaram o País a um caminho tortuoso. O partido foi fiador de uma relação entre Congresso e Governo que fracassou. O MDB - assim como outros - foi derrotado nas urnas porque o eleitor passou a desconfiar dos seus líderes e quis mudanças. Agora, é hora de resgatar princípios, reconstruir bases e tentar compreender este novo momento.

PSD no Ceará

O PSD, do ex-vice-governador Domingos Filho, encerra a visita do presidente nacional Gilberto Kassab pelo Ceará com mobilização considerável de suas bases e a filiação de prefeitos como o de Pacatuba, Carlomano Marques. Além disso, Kassab esteve com Camilo Santana (PT), Roberto Cláudio e Cid Gomes, ambos do PDT, reafirmando aliança com o grupo político para 2020. Em Brasília, o partido tem votado em projetos importantes do Governo Bolsonaro, mas essa rodada de conversas no Ceará mostra que há harmonia com aliados diversos nos estados.

Pró-Democracia

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado José Sarto (PDT) considera que cabe ao Poder Legislativo, mas também a instituições como as escolas públicas e privadas uma campanha pedagógica de esclarecimento sobre a democracia. A prática democrática não se restringe aos períodos eleitorais. Acompanhar a vida pública do País além de ser um dever cívico dá ao eleitor subsídios para refletir e votar melhor na eleição seguinte. Sarto esteve, ontem, em debate sobre a Reforma Política na OAB-CE. Lá, o presidente do Legislativo Estadual destacou também o papel da Ordem como um dos pilares da democracia brasileira.

Avaliação

Entre os três níveis de poder, Municipal, Estadual e Federal, a gestão do prefeito Roberto Cláudio é a mais bem avaliada pelos empresários ouvidos em pesquisa realizada e exibida no Fórum de Desenvolvimento Regional Nordeste, do Lide, que aconteceu, ontem, em Fortaleza. A administração de Fortaleza tem 63% de bom e ótimo, 21% de regular e 16% de ruim e péssimo. Camilo Santana aparece em segundo lugar, com 52% de bom e ótimo, 37% de regular e 12% de ruim e péssimo. Com a gestão ainda no início, o presidente Bolsonaro aparece com 45% de bom e ótimo, 44% de regular e 12% de ruim, registrando zero de péssimo. A pesquisa foi realizada em setembro.

Otimismo

A percepção dos empresários, que participaram da pesquisa sobre o momento do Brasil também melhorou. Neste mês, 65% do público-alvo do levantamento se considerou "otimista" com o futuro do Brasil. Um crescimento considerável levando em consideração as pesquisas anteriores em abril, maio e agosto.

*Inácio Aguiar redigiu a coluna.