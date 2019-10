Mais um lance de habilidade política

Houve quem estranhasse o fato de o Ceará ser o único Estado do Nordeste a aderir ao programa de escolas cívico-militares do Governo Federal. Até pelo fato de ser governado por um petista. Camilo Santana, no entanto, já deu inúmeras demonstrações de habilidade para governar sem se ater aos limites ideológicos. Não seria diferente, agora.

Consta que o governador aderiu para conhecer mais de perto a proposta. Até por que existe a previsão de disponibilização de recursos da União para construir duas escolas em cada Estado. Por que, então, um Governo tido como referência em educação iria recusar?

Destaque-se, ainda, que o Estado já tem escolas militares da PM e dos Bombeiros em funcionamento, que apresentam bons resultados. Não quer dizer que o modelo militar deva ser adotado em todo o Ceará. Afinal, a rede pública convencional, com 728 escolas, também é bem avaliada.

Tem outra

Há, ainda, um detalhe político. Camilo Santana foi acusado pelo Governo Federal de não ter valorizado - ele nega - a inclusão de Maracanaú no projeto piloto do Plano Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos, e foi criticado por isso. Portanto, incluir o Ceará no programa das escolas cívico-militares soa bem. É, também, uma prova de desprendimento político.

Ao pé do ouvido

Em meio à agitação do plenário do Senado, nesta segunda, antes da votação da reforma da Previdência, o ex-senador e atual secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, Inácio Arruda, foi visto conversando demoradamente com Tasso Jereissati, o relator da matéria. Os dois foram colegas na Câmara Baixa, entre 2007 e 2010.

Outubro rosa

No próximo dia 30 de outubro, a Assembleia Legislativa do Ceará irá realizar a sessão solene em alusão ao Dia de Combate ao Feminicídio. O propositor da sessão é o deputado estadual Nizo Costa (PSB). Nizo é autor da lei 16.892 que institui o dia 24 de outubro como o Dia de Combate ao Feminicídio no Estado do Ceará. A solenidade irá homenagear mulheres que lutam contra o crime.

Emenda

Deputada Luizianne Lins (PT) está pleiteando, junto à bancada federal cearense, que R$ 50 milhões das emendas de bancada para 2020 sejam destinados às instituições federais de ensino do Ceará. A ideia é compensar os cortes de recursos que vêm afetando as instituições federais. Além disso, o que está proposto para o orçamento de 2020, segundo a Loura, é insuficiente.

Facebook na AL

A gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, Rebeca Garcia, estará em Fortaleza no próximo dia 31. Fará palestra sobre "o impacto das redes sociais nas eleições" durante o ll Congresso Cearense de Direito Eleitoral - Concede, que acontece na Assembleia Legislativa e vai debater os caminhos do Direito Eleitoral em ano de véspera às eleições municipais.