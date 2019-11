Lula livre sacode a política

Lula está solto. Qual Lula? É a grande pergunta que fica no ar. Ao longo de sua trajetória, de retirante a sindicalista hábil no diálogo com os grandes empresários, passando pelo político de discurso por vezes radical, até chegar ao Lulinha Paz e Amor que subiu à rampa do Planalto, foram muitas facetas. Inclusive a fase Jararaca, no conturbado período pré-prisão.

Lula é um pouco de tudo isso. Livre da cadeia, retoma seu espaço no jogo político. E, goste-se ou não dele, difícil negar-lhe inteligência e sagacidade.

Primeira impressão

No primeiro discurso, ainda na porta da Polícia Federal de Curitiba, Lula transitou por todas essas facetas. Se disse indignado com "a banda podre" das instituições que o levaram à prisão, mas também sinalizou disposição para o diálogo. E, mesmo se dizendo "sem mágoa e sem espaço para ódio no coração", não perdeu uma chance de atacar Bolsonaro. Aceitou, assim, a condição de antagonista em que o próprio presidente fez questão de mantê-lo.

Como vai ser?

Ainda não se sabe ao certo como se dará esse embate, agora com Lula livre para circular e falar diretamente com o povo. Entrará no jogo beligerante do presidente? Ou tentará fazer-lhe um contraponto, com uma postura estadista? Isso, só o tempo vai dizer.

Em casa

Governador Camilo Santana prestigiou a sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará em Juazeiro do Norte. Ali, vizinho ao Crato, onde nasceu, e Barbalha, seu berço político. Aproveitou para assinar a ordem de serviço para a construção do bondinho que vai ligar a cidade ao alto da Colina do Horto, onde está a estátua de Padre Cícero.

Mais um

Domingos Filho segue insaciável. Nesta sexta-feira, filiou mais um prefeito ao PSD. Dr. Júnior Macedo, de Aurora, passa a ser o 28º gestor no partido que, de filiação em filiação, vai se fortalecendo, de olho em 2020. "O partido vai continuar realizando filiações e se estruturando com o objetivo de ampliar o número de prefeitos e vereadores nas eleições do próximo ano", disse o ex-vice-governador.

A Praça Manoel Dias Macedo, no Bairro Ellery, receberá o segundo Dia D do projeto de prevenção às drogas, neste sábado (9). O Movimento Vidas é uma parceria entre a Câmara de Fortaleza e Assembleia Legislativa, com realização do Sistema Verdes Mares. Serão cinco encontros em diferentes bairros de Fortaleza até o fim deste ano.

Satisfeito com a sessão itinerante em Juazeiro do Norte, presidente da Assembleia, José Sarto, anuncia intenção de realizar, a partir de 2020, duas sessões desse tipo por ano. Uma forma de aproximar o Parlamento da população