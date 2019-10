Landim quer discutir dramas familiares

O drama dos filhos de portadores de hanseníase, separados dos pais desde o nascimento, será motivo de debate na Assembleia Legislativa. Por iniciativa do deputado Guilherme Landim (PDT), a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania fará audiência pública na tarde desta quarta-feira (30). Durante muitos anos, uma das medidas para evitar o contágio da hanseníase foi o isolamento dos enfermos em leprosários - no Ceará existiam dois, um em Antônio Diogo, no município de Redenção; e o Antônio Justa, em Maracanaú. Muitas dessas pessoas se casaram e tiveram filhos durante o período de internação. Ao nascer, os filhos eram separados dos pais e ficavam em educandários ou sob a responsabilidade de familiares. A audiência pública, segundo Landim, é uma oportunidade de buscar uma alternativa de reparação para essas pessoas. "Mas, além disso, é uma forma de reconhecer a nossa história e o nosso passado a fim de que práticas como essas não sejam repetidas", justifica.

Na Suécia

Deputados Acrísio Sena (Comissão de Meio Ambiente da Assembleia) e Moisés Braz (Comissão de Agricultura) estão em Estocolmo. Os petistas foram visitar empresas, conhecer suas metodologias de trabalho e estratégias de desenvolvimento, sobretudo na área de qualidade ambiental. Uma das visitas foi à "Salta Kvarn", a 110 km de Estocolmo, que fabrica pães e seleciona produtos agroecológicos oriundos da agricultura familiar para o mercado. Eles trabalham com vários produtos (feijão, aveia, frutas desidratadas, castanhas de caju, mel, açúcar, sucos de frutas e vários tipos de cereais), desde a Turquia até a própria Suécia.

Mandioca

Salmito Filho (PDT) está virando especialista em produtos genuinamente cearenses. O deputado aponta mais uma matéria-prima no semiárido local que apresenta vantagens competitivas: a mandioca. Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), segundo Salmito, indica a possibilidade de produção de plástico biodegradável, a partir do amido da mandioca tratado com tecnologia de ozônio. Pode ser "mais uma fonte de emprego e renda para nossa população", ressaltou o parlamentar.

Fogo

Deputado Audic Mota (PSB) anda preocupado com um incêndio de grandes proporções que atinge a Estação Ecológica do Município de Aiuaba, na região dos Inhamuns, desde as 13 horas do último domingo, 27. Audic levou o assunto à tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (29), e pediu reforço em equipamentos e equipes de brigadistas do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O fogo já destruiu hectares de mata nativa da Serra do Buzi.

Olha o prazo

O prazo está se encerrando e cerca de 610 mil eleitores - 34% do eleitorado - ainda não fizeram o cadastramento biométrico em Fortaleza. Gente que, se não o fizer até o dia 29 de novembro, terá o título cancelado, trazendo uma série de consequências junto ao CPF. O eleitor ficará impedido de inscrever-se ou receber o Bolsa Família; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; contrair empréstimos em bancos oficiais; tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário.