Juntos e misturados

Se alguém porventura estava querendo apostar num cenário diferente de uma aliança umbilical entre o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio para eleição de prefeito, em 2020, talvez seja bom reavaliar.

Pelo que se observa vai cair do cavalo quem acha que não há harmonia entre os dois. O que já vem sendo dito nos bastidores por interlocutores dos dois gestores foi mais uma vez confirmado publicamente duas vezes nas últimas 24 horas.

Na inauguração da Policlínica do Jóquei Clube, na quarta-feira, e na inauguração da Academia do Professor, na manhã de ontem, tanto RC quanto Camilo foram enfáticos e categóricos: a aliança entre Governo e Prefeitura é inquebrantável.

Na linha de frente

Um bom exemplo dessa harmonia foi a presença, no mesmo palanque, do secretário Élcio Batista, o braço direito de Camilo e apontado por muitos como o 'prefeiturável' dele numa composição com RC e os Ferreira Gomes, lado a lado com outros nomes especulados para a sucessão, como Samuel Dias, o braço direito do prefeito. Todos aparentemente alegres e sorridentes.

Conscientização

Semana de Conscientização e Prevenção de Acidentes no Trânsito na Rede Estadual de Ensino, proposta pelo deputado Queiroz Filho (PDT), foi aprovada nesta quinta-feira (24) na Assembleia Legislativa. Objetivo, segundo o deputado, é propagar "a consciência, o respeito e valores para um trânsito seguro".

Benefício infantil

Encerrada a tramitação e a aprovação definitiva da reforma da Previdência, Tasso Jereissati, agora, concentrará as atenções na PEC Paralela. Em seu relatório - lido na última quarta (23) na CCJ, ele estabelece a criação do Benefício Universal Infantil, que atenderá a milhões de crianças em todo o País, e a inclusão de estados e municípios.

Reconhecimento

Durante a votação do texto principal da reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no plenário do Senado e parabenizou Tasso pelo seu trabalho na relatoria, com ênfase para a importância de estados e municípios, o que representará uma economia de R$ 350 bi, em dez anos. Aliás, quando deu palestra em Fortaleza, há dois meses, Guedes já manifestava confiança de que Tasso faria um bom trabalho.

Por iniciativa do vereador Benigno Junior, a Câmara de Fortaleza oficializou o nome de Largo dos Tremembés para aquele espaço tradicional da Praia de Iracema. Aprovação foi através de emenda ao projeto que autoriza o Município a conceder o espaço para o setor privado implantar polo gastronômico

Assembleia Legislativa aprovou, na quinta-feira (24), o projeto de lei 455/19, que inclui a Expocrato - Exposição Agropecuária do Crato no Calendário Oficial do Estado do Ceará. Uma conquista do deputado Danniel Oliveira (MDB), autor da proposição