Julio Cesar Filho terá apoio de Cid em Maracanaú

A sucessão do prefeito Firmo Camurça promete ser animada.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Júlio César Filho (Cidadania) saiu satisfgeito de encontro com o senador Cid Gomes (PDT), nesta segunda-feira (07/10).

Segundo Júlio César, o ex-governador não só deu aval como garantiu apoio à sua pré-candidatura a prefeitura de Maracanaú.

“Comecei a semana ao lado do nosso grande líder, senador Cid Gomes, político que desponta como uma forte liderança no cenário político nacional. Foi uma rica conversa sobre os projetos para 2020”

Para atingir o objetivo, o jovem deputado terá que derrotar o grupo do deputado federal Roberto Pessoa (PSDB), que há 16 anos detém o poder em Maracanaú.

O próprio Roberto já admitiu que pode ser candidato, ele ou a filha deputada estadual Fernanda Pessoa.

Por sua vez, Júlinho tentará ocupar a cadeira que já foi de seu pai, Júlio César Costa Lima, por três mandatos.

O líder do Governo é um dos principais pré-candidatos a prefeitura anunciados pelo Presidente do partido Cidadania, Roberto Freire, no Ceará. De acordo com Roberto Freire, o número de candidaturas a prefeitura pelo Cidadania no país é 40% maior do que nas eleições de 2016.