Jogo duro contra facções criminosas

Governador Camilo Santana mandou recado duro para a bandidagem, que retomou onda de ataques a equipamentos públicos e privados no Estado, desde o último fim de semana. O governador deu ordens aos comandos da Segurança Pública para endurecer ainda mais o combate ao crime, “agindo com firmeza e dentro da lei”.

“Não recuaremos em absolutamente nada nas medidas que foram tomadas até aqui. Muito pelo contrário, seremos cada vez mais rigorosos com quem desrespeitar a lei. A possibilidade do retorno às regalias nos presídios é zero”, garantiu o governador.

Para acompanhar de perto os trabalhos das forças de segurança do Estado, Camilo cancelou agenda em São Paulo, onde se reuniria com dirigentes da Klabin, maior exportadora de papeis do País, que deverá instalar unidade em Itaitinga.

Células auxiliam

Uma das armas de combate aos atos violentos são as células de proteção comunitárias, equipamentos criados em 2018 pela Prefeitura de Fortaleza que, além de medidas preventivas, têm patrulhas de guardas municipais e policiais militares motorizados e um sistema de vigilância eletrônica 24 horas por dia, equipado até com drones. Nesta terça-feira, 17h, o prefeito Roberto Cláudio inaugura a sétima dessas células, no Bonsucesso.

Votação

A reforma da Previdência será votada somente nesta quarta-feira (25), no Plenário do Senado. A ideia era fazer a votação já nesta terça-feira, mas, segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não será possível porque à tarde haverá sessão do Congresso Nacional. Antes, pela manhã, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), referente às emendas recebidas em plenário, será votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Preocupação

Deputado Queiroz Filho (PDT) articula, junto ao Fórum Estadual de Educação do Ceará, seminário para discutir a sustentabilidade do Fundeb, previsto para o fim do ano. O objetivo é fortalecer essa articulação em prol do Fundeb diante do cenário nacional. “Na disputa de narrativas que estamos vivenciando no Brasil, é preciso debater o assunto de maneira apartidária, priorizando os jovens”, disse Queiroz Filho.

Centenário de VT

Semana de festejos pelo centenário de nascimento de Virgílio Távora. Homenagens começam na noite desta terça pelo Instituto do Ceará, do qual VT era membro, com o relançamento de “Virgílio Távora - Sua Época”, do saudoso Marcelo Linhares. Quinta-feira (26), Cesar Barreto, coautor do mais recente livro sobre VT, receberá, das mãos do deputado Evandro Leitão (PDT), a Medalha Virgílio Távora, da AL.

De saída

Anastácio Tahim Jr. deixa o Tribunal Regional Eleitoral, no dia 30/9, após dois anos na chefia da Procuradoria Regional Eleitoral. Na despedida da Corte, o reconhecimento de desembargadores e juízes, a partir do presidente Haroldo Máximo. Será substituído pela procuradora Lívia Maria de Sousa.