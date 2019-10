Iroman garantido mais um ano em Fortaleza

O secretário Executivo do Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos, e a presidente da Federação de Triathlon do Estado do Ceará, Fátima Figueiredo, foram recebidos pelo secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Élcio Batista, para acertar os detalhes da sétima edição do Ironman Fortaleza em 2020, que será realizada em novembro.



Os atletas irão usufruir de um espaço totalmente requalificado na nova Avenida Beira Mar de Fortaleza.

"Depois de Floripa, Fortaleza é a sede do Ironman que está há mais tempo ininterruptamente. Já é o maior evento regular captado, da nossa cidade, para movimentar o turismo num período de baixa estação", explicou Erick.

"Movimenta em torno de 6 mil turistas na cidade, por um período de dez dias. Vale lembrar que, aqui, a tendência é esticar esse período, pois como os atletas ficam muito devedores durante os treinamentos para essas provas de resistência, com relação à família, e aproveitam para tirar umas miniférias, ficando mais alguns dias para aproveitar as belezas da cidade e do Estado", destacou o secretário Executivo da Setfor..

São cerca de mil atletas, de mais de 18 países e, conforme pesquisas, geralmente cada um deles traz quatro a cinco pessoas - entre familiares e treinadores -, fora as equipes de produção e da feira de exposição de produtos voltados para a prática esportiva, que devem gerar cerca de R$ 10 milhões injetados na economia de Fortaleza.A prova geralmente é realizada em novembro, com exceção deste ano, que foi em junho. Mas em 2020 voltará a ser realizada em novembro, em face das obras em andamento de requalificação da Beira Mar e do período chuvoso no primeiro semestre.