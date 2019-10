Inovação na escolha

Palestra do economista Gustavo Franco, com auditório lotado, ajudou a badalar o Partido Novo em Fortaleza. A legenda já está com 40 inscritos para o processo seletivo para candidatura de vereador na Capital, em 2020. O candidato a prefeito também já está escolhido e não é nenhuma novidade.

A inovação está na forma de preparar a candidatura. Assim como os pré-candidatos a vereador, o prefeiturável passa também por um processo seletivo de três etapas, além de ter no currículo, pelo menos, oito anos de gestão empresarial. Todo o processo é feito por uma empresa privada de headhunters, especializada na procura de profissionais ou executivos talentosos.

Um dos mais respeitados executivos cearenses, Geraldo Luciano desponta até o momento como o pré-candidato mais bem avaliado nesse processo seletivo do Novo, em todo o Brasil.

Desnecessário

Pegou mal um vídeo em que um assessor parlamentar do PSL aponta e atira em uma foto do ex-presidente Lula e diz: "Janot, é assim que se faz. A gente bota uma foto e descarrega. Babau, sai toda a raiva". O vídeo viralizou nas redes sociais e causou indignação em muita gente.

Desaprova

O vídeo gerou nota do PSL, em que o partido do presidente avisa que não compactua com incitação à violência de qualquer espécie. "O vil atentado ao presidente Bolsonaro segue em nossa memória, deixando claro que a violência não é o caminho a ser seguido", diz a nota.

É pra valer

Candidatura do deputado estadual Heitor Férrer a prefeito de Fortaleza está referendada pelo presidente estadual do Solidariedade, no Ceará, deputado federal Genecias Noronha. Heitor está empolgado, mas com os pés no chão: "Não somos crianças de entrar em uma disputa sem a estrutura necessária que exige a campanha em uma cidade como Fortaleza". Palavras de quem já pode ser considerado um veterano nessa disputa.

Calendário

A Festa de Nossa Senhora da Palma, padroeira de Baturité, deverá ser incluída no calendário oficial de eventos do Estado. A iniciativa é do deputado Elmano de Freitas (PT), filho de Baturité, através do Projeto de Lei 508/2019, já em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará. A festa acontece, anualmente, entre os dias 1º e 15 de agosto.