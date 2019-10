Huck vira alvo da esquerda e direita

Na política, você sabe quando alguém está tendo alguma relevância quando começa a merecer a atenção de potenciais adversários. É o caso de Luciano Huck. A permanente especulação sobre uma possível candidatura do apresentador global, pelo visto, já começa a incomodar. Em menos de três dias, Huck foi criticado pelo presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman. Antes, já havia entrado no radar do próprio presidente Jair Bolsonaro, que lhe fez críticas pela compra de um jatinho com financiamento do BNDES.

Nada é por acaso. Para um neófito na política, que nem partido tem, Huck tem pontuado bem nas pesquisas de opinião e demonstra potencial de crescimento. Daí a tentativa de enfraquecê-lo antes mesmo de o jogo começar. Pode dar certo? Pode. Porém, na política não é raro um alvo preferencial catalisar as críticas dos adversários e fazer delas combustível para crescer. Ainda é cedo para dizer como isso vai se processar no caso em questão. Até porque, a próxima eleição presidencial só ocorrerá daqui a três anos. Portanto, só em 2022 saberemos o real efeito dos movimentos políticos de hoje. É esperar pra ver.

Bem posicionado

Roberto Pessoa (PSDB) comemora colocação no ranking dos políticos, onde aparece como um dos três deputados federais cearenses mais atuantes no quesito "Qualidade Administrativa", que leva em conta principalmente a contribuição para o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de recursos públicos. Os números são do portal ranking dos políticos, que compara parlamentares de todo o Brasil. À frente de Pessoa, só Heitor Freire (PSL) e Célio Studart (PV). O ranking pode ser acessado pela internet: politicos.Org.Br/.

Top 8

Vale destacar o desempenho dos parlamentares do Novo nessa pesquisa do ranking dos políticos. Os oito deputados federais que compõem a bancada do partido ocupam as oito melhores posições, tanto no quesito "Qualidade Administrativa" como no ranking geral. Todos com pontuações muito próximas um dos outros e bem acima dos demais parlamentares. Isso tem uma explicação. Em geral, os posicionamentos dos deputados do Novo são decididos em conjunto e baseados nas diretrizes estatutárias do jovem partido.

No Vaticano

Eduardo Bismarck (PDT) era um dos deputados federais presentes à Missa de Canonização de Irmã Dulce, nossa primeira santa brasileira, agora Santa Dulce dos Pobres, pelas mãos do Papa Francisco. O parlamentar pedetista não escondeu a emoção de presenciar o momento histórico do catolicismo brasileiro.

Primeira vez

Eleito presidente do PT Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio, convidado pelo diretório do partido em Pacatuba, onde foi realizado um encontro para a formação da militância e dos pré-candidatos e pré-candidatas às eleições de 2020, no último sábado, informa: o PT de Pacatuba deve lançar candidato, pela primeira vez, à Prefeitura da cidade. O indicado deverá ser o Dr. Jarilson Aires. A entrada em cena do PT anima a eleição de Pacatuba, cujo prefeito Carlomano Marques está disposto a tentar a reeleição.