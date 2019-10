Heitor Freire destaca potencial da indústria naval

O deputado federal Heitor Freire (PSL-CE) está em Maceió (AL) participando da 43a edição do Encontro Nacional de Praticagem. O evento aborda a segurança da navegação com palestras sobre gestão de riscos de acidentes, inovações na praticagem e no setor marítimo, soluções de conflitos jurídico, e treinamento, entre outras questões inerentes ao setor.



Freire é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Marítima. Ele destaca o potencial desse segmento para a economia do Brasil:

“Na década de 90 nosso país chegou a ocupar a segunda colocação da produção naval do mundo. Hoje, infelizmente, temos 80% dos terminais parados. Eventos como esse são importantes agregar empresários desse setor, apresentar novidades, trocar experiências e mostrar o quanto o segmento representa para a economia nacional se receber os incentivos adequados”, afirma o parlamentar.

Sobre a praticagem: Prático é o nome dado ao profissional que assessora o comandante do navio quando em águas que apresentam dificuldades para a movimentação de embarcações, como ventos, correntes, marés e bancos de areia. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, há cerca de 400 práticos no Brasil. Já a Autoridade Marítima informa que o índice de acidentes é praticamente zero nas 21 zonas de praticagem obrigatórias.