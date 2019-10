Fiscalização predial é necessidade nacional

A tragédia da semana passada, que matou nove pessoas e deixou outras sete feridas, com o desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, e a ocorrência de fatos semelhantes em outras cidades brasileiras, motivaram o deputado federal André Figueiredo (_PDT) a trabalhar todo o fim de semana e antecipar sua volta a Brasília, já na segunda-feira (21), para protocolar o projeto de lei nº 5581, que tem como objetivo endurecer as políticas de fiscalização predial de todo o território brasileiro. O projeto tem como foco ações preventivas e determina a fiscalização técnica e estrutural das edificações de forma periódica. A proposta altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, aprimorando assim o Estatuto das Cidades. O texto sugere, ainda, que haja um planejamento municipal para essa política preventiva e que seja feito um relatório público sobre a situação das edificações em todos os estados brasileiros.

Figueiredo, que é líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados, pede apoio aos parlamentares da Casa para que seja aprimorada a política de fiscalização dos edifícios, precária em todo o País, buscando o bem-estar e a segurança da população. "Entendemos ser necessário aprimorar o Estatuto das Cidades, de modo que se preveja uma efetiva política de fiscalização predial. Tenho certeza de que os demais parlamentares aqui do Legislativo compartilham da minha preocupação", disse.

Não há tempo a perder

Por aqui, a Prefeitura de Fortaleza e o Ministério Público do Estado também já discutem uma ampla ação de fiscalização e vistoria em prédios residenciais e comerciais de Fortaleza com problemas estruturais e que apresentam maior risco de desabamento. Tem que ser pra já, mesmo. Sabe-se que há prédios em situação parecida com a do Edifício Andrea e que, se não houver uma intervenção imediata, podem desabar também. A própria população, chocada com o que viu, há de colaborar na identificação desses edifícios.

Referência

As boas práticas do Governo do Ceará, especialmente nas áreas tributária e de educação, viraram inspiração para Goiás. O governador Camilo Santana atendeu ao pedido do colega Ronaldo Caiado e secretários e técnicos cearenses participaram de workshop em Goiânia. O Evento teve a orientação e supervisão do deputado federal Mauro Benevides Filho, o elaborador da política fiscal em voga no Ceará.

Mauro...

Por falar em Mauro Benevides, o original, pai do atual deputado, foi citado em artigo do economista Gustavo Franco, em artigo na Folha de São Paulo do último sábado. O ex-presidente do Banco Central e um dos formuladores do Plano Real discorria sobre a disposição atual do BC de liberalizar o mercado de câmbio. Lembrou Franco que o então senador já apresentava, no início dos anos 1990, projeto nesse sentido, muito embora ainda aquém do que eles queriam.

...Sendo Mauro

A reação de Mauro, lembrada por Gustavo Franco no artigo, diz muito do espírito conciliador do longevo parlamentar cearense: "Se vocês não gostarem do meu projeto, mandem o de vocês. O relator serei eu mesmo, a gente combina o produto final", dizia Benevides.