O senador Eduardo Girão (Podemos) reuniu profissionais cearenses em audiência pública, no Senado Federal, para discutir ações de combate ao suicídio. Entre as medidas sugeridas pelo senador está o uso da inteligência artificial como uma ferramenta de prevenção.

"Você já imaginou, integrar os Ministérios da Saúde, Família, Cidadania, o Centro de Valorização da Vida, as ONGs, e Ministério Público? A inteligência artificial pode detectar quando as pessoas começam a compartilhar coisas duras, que mostram sua angústia, uma tendência para o desespero buscando evitar o pior", defendeu Girão.

O senador propôs, ainda, que medidas sugeridas pelo professor Fábio Gomes de Matos, da UFC, que participou da audiência, possam ser fonte de propostas durante os trabalhos da Casa.

Homenagem

Senador Tasso Jereissati ganhará do Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, o troféu Artesão da Paz, criado para "homenagear pessoas e instituições que se destacam na construção da cultura da paz e do bem". Neste sábado, às 18 horas, Tasso receberá a homenagem durante o novenário de São Francisco das Chagas, na Praça dos Romeiros. Praça construída por ele, há 30 anos, em seu primeiro mandato de governador.

Homem forte

Enquanto o tucano-mor João Dória, governador de São Paulo, anda de birra com Bolsonaro, já de olho na eleição de 2022, o deputado federal Roberto Pessoa, do PSDB cearense, consolida prestígio com o presidente. Ontem, em Juazeiro do Norte, recebeu políticos de todo o Cariri, em busca de apoio para as suas candidaturas a prefeito.

Parceria

Caucaia terá universalizado os serviços de água e esgoto, através de convênio com o Governo estadual. Prefeito Naumi Amorim disse que não vai investir um só centavo. A contrapartida da Prefeitura é a renovação do contrato com a Cagece, que explora esses serviços.

Presente

Senador constituinte Mauro Benevides com agenda cheia em Fortaleza. Prestigiou, na quinta, entrega da Medalha Virgílio Távora a César Barreto, na Assembleia, e o Troféu Sereia de Ouro, nesta sexta-feira (27).