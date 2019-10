Dom Edson será cidadão cearense

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira (17) projeto de autoria do deputado Marcos Sobreira (PDT) que concede o título de cidadão cearense ao carioca Dom Edson de Castro Homem, bispo diocesano de Iguatu.

Nascido no Rio de Janeiro em 1949, Dom Edson é o 4º Bispo da Diocese de Iguatu e foi nomeado em 6 de maio de 2015 pelo Papa Francis c o.

É graduado, tem mestrado e doutorado em Filosofia e Teologia, além do domínio avançado nos idiomas italiano, inglês, francês, espanhol e latim.

É, ainda, escritor, com 37 trabalhos publicados entre livros, prefácios, estudos, editorias e colunas assinadas.

Dom Edson atua ativamente no apoio a c asas de r ecuperação para d ependentes q uímicos, em ações de preservação do meio ambiente, está presente nas ações da Pastoral Carcerária e Pastoral da Aids, além de muitos outros projetos em divers as cidades do interior do estado .

A Diocese de Iguatu atua em 19 municípios cearenses e, de acordo com o deputado Marcos Sobreira, Dom Edson trabalha diretamente nas comunidades urbanas e rurais.