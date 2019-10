Desembargadores homenageados

O dia 24 de outubro será especial para dois magistrados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A desembargadora Iracema Vale, que auxilia à Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), receberá a Medalha da Abolição do Governo do Estado.

Em setembro, recebeu o Troféu Sereia de Ouro.

Iracema foi a primeira mulher cearense a atuar como conselheira e ouvidora do Conselho Nacional de Justiça.

Também foi presidente do TJCE e presidente do Tribunal Regional do Eleitoral do Ceará.

A solenidade ocorrerá às 19h30 no Palácio da Abolição.



Já o desembargador Durval Aires Filho receberá a Medalha Boticário Ferreira da Câmara de Fortaleza.

Ele é autor de seis livros entre obras literárias e jurídicas, ocupando atualmente a cadeira de número 40 da Academia Cearense de Letras.

Em setembro, Durval Aires foi vencedor no I Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, com o conto “Naus Frágeis”.

O evento será no Plenário da Câmara.