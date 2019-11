A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, aprovou, na tarde desta quarta-feira (6/11), o requerimento do deputado Acrísio Sena (PT) que solicita uma reunião técnica conjunta com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido para discutir a minuta do Projeto de Lei que institui, no âmbito estadual, a Política de Inspeção Predial.

Devem ser convidados para a reunião engenheiros e instituições governamentais.