Deputada assegura vagas do Programa Primeiro Passo em Parambu

Atendendo solicitação da deputada Aderlânia Noronha (SD), o programa Primeiro Passo, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), abrirá 100 vagas para estudantes do ensino público de Parambu que desejam entrar no mercado de trabalho.



De acordo com a parlamentar, o programa é um incentivo para jovens em busca do primeiro emprego, principalmente os que buscam um curso de qualificação profissional para iniciar no mercado, tendo não apenas experiência prática mas também teórica.

Aderlânia justificou a proposta.

”O programa tem como proposta preparar futuros profissionais em Parambu. Por isso, garante a formação técnico-profissional e determina as características desse tipo de contratação”

As 100 (cem) vagas para os jovens parambuenses serão ofertadas na Linha de Ação Jovem Bolsista.

Os jovens serão contemplados com o curso de qualificação pelo período de 3 (três) meses.