Debate reúne Tasso e Ciro na Assembleia

Em outubro de 1989, Tasso Jereissati era governador; e Ciro Gomes, prefeito de Fortaleza. O "Projeto Mudanças" avançava no comando da política estadual e, em meio àquele panorama político, o Ceará ganhava uma nova Constituição. Na Assembleia Legislativa, no dia 5 de outubro, as principais autoridades civis e militares participaram da solene promulgação da nova Carta estadual. Nos últimos meses dos anos 1980, ambos protagonizavam uma relação política de renovação, e trinta anos depois, Tasso e Ciro irão debater juntos na Assembleia os efeitos da Constituição. Na tarde desta segunda-feira (7), no Auditório Murilo Aguiar, eles participam de um debate e terão as condições, diante da larga experiência acumulada na vida pública, de expor a visão de cada um sobre o Estado nas últimas três décadas e o futuro a ser perseguido.

Prioridade

Como a coluna adiantou na edição de ontem, a bancada federal cearense terá novo encontro para definir destinação das emendas para os projetos do Estado. Impasse criado na última reunião causou mal-estar entre alguns parlamentares e Governo. Expectativa é de que se chegue a um consenso sobre o valor que será destinado à saúde.

Justa homenagem

Na próxima terça-feira (8), às 19h, a Câmara de Fortaleza fará a entrega da Medalha Boticário Ferreira, a principal comenda do Legislativo Municipal, ao empresário Igor Queiroz Barroso. Justa homenagem a um homem consciente de seu papel social, criador e mantenedor do Instituto Myra Eliane, poderoso instrumento de inclusão social pela educação. Muito feliz, portanto, a iniciativa da vereadora Priscila Costa.

Oportuno ajuste

Programa Superação, aprovado na última quinta-feira pela Assembleia Legislativa, teve importante contribuição do deputado Elmano Freitas (PT), que conseguiu incluir emenda alterando o texto original, que previa a criação de oportunidades para jovens de 15 a 29 anos. Com a emenda de Elmano, "excepcionalmente", a proposta do Executivo poderá beneficiar adolescentes entre 12 e 14 anos.

Meu deputado

Carlomano Marques trocou o MDB pelo PSD, mas se mantém fiel ao deputado Leonardo Araujo. Na festa de aniversário de Pacatuba, o prefeito fez questão de frisar para jornalistas e mais de 15 mil pessoas que acompanhavam show do Aviões do Forró que "o meu deputado, o meu amigo, é Leonardo Araújo. O deputado de Pacatuba, o deputado mais votado na história desse município e que mais trabalhou e trabalha por nosso povo".

Comissão pet

Deputado Acrísio Sena (PT) aproveitou o 1º Seminário Estadual de Proteção Animal, na Assembleia, para anunciar a criação da Subcomissão de Proteção e Bem-Estar Animal da AL, ligada à Comissão de Meio Ambiente, para dialogar com as entidades; analisar proposições; promover debates, pesquisas, seminários e estudos; e auxiliar os municípios na construção de políticas ligadas à temática animal.