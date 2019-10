A volta de Mauro Benevides Filho à Câmara Federal é estratégica para Ciro Gomes. Afinal, trata-se do principal formulador das políticas econômicas do presidenciável do PDT, que volta ao Parlamento no momento em que se iniciam as discussões sobre a reforma tributária.

Os poucos meses como deputado no início da atual legislatura, que coincidiram com o debate em torno da reforma da Previdência, deram bastante visibilidade ao pedetista cearense, que era, inclusive, o preferido do presidente da Casa, Rodrigo Maia, para presidir ou relatar a comissão especial que estava sendo formada para esse fim. No entanto, o compromisso com Camilo Santana fê-lo voltar ao Governo Estadual para ocupar a Secretaria de Planejamento e Gestão.

É óbvio que sua presença no secretariado continua importante, o que sugere que a nova passagem pela Câmara Federal é apenas temporária. Seja como for, dará tempo de contribuir com a reforma tributária e, de quebra, distribuir as emendas ao Orçamento da União a que tem direito para o Estado e municípios onde foi votado.

Social

Senador Tasso Jereissati aguarda a votação, em segundo turno, da PEC da Reforma da Previdência e sua consequente promulgação, para concentrar suas atenções na PEC Paralela que, dentre outros pontos, inclui estados e municípios nas novas regras previdenciárias. Relator da matéria, Tasso propõe também benefícios para os mais pobres.

Bons números

Das cem escolas de ensino médio com bons resultados de aprendizagem e que atendem alunos com baixo nível socioeconômico, 55 são do Ceará, de acordo com dados de estudo sobre a qualidade do ensino médio, realizado pelas instituições Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), Fundação Lemann, Instituto Unibanco e Itaú BBA. Outros três estados sediam as demais escolas: Espírito Santo (14); Goiás (7) e Pernambuco (7).

Gestão modelo

Sábado foi dia de trabalho para Roberto Cláudio. O prefeito de Fortaleza abriu as portas do Paço Municipal para a deputada estadual do Rio de Janeiro, Martha Rocha, pré-candidata pedetista à Prefeitura carioca. A gestão de Roberto Cláudio é modelo para o PDT e a ideia é replicar várias das boas iniciativas dele nas cidades que o partido pretende conquistar nas eleições municipais do ano que vem.