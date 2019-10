Consórcios seguem servindo a políticos

No primeiro semestre deste ano, as disputas políticas entre prefeitos cearenses em torno dos consórcios públicos de saúde no interior, causou dor de cabeça para o governo do Estado. Denúncias vieram a público do uso político dos consórcios e da disputa entre grupos pelo comando das unidades. A chegada do secretário Dr. Cabeto tentou impor um caráter técnico às estruturas, o que causou um novo embate na base governista. Profissionais que atuam nas unidades e conhecem as estruturas garantem que a disputa política nas unidades continua. Prefeitos estão se insurgindo contra a ideia de seleção pública para cargos diretivos dos consórcios. Alguns até ameaçam devolver a gestão ao Estado se isso acontecer. A disputa tem adiado o edital que já estaria pronto. Alguns consórcios "não estão nem aí" para o modelo de Saúde do Estado e viraram palco para a politicagem. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado iniciou inspeções nos consórcios para apurar irregularidades em julho. Cadê os relatórios e resultados?

Caucaia em pé de guerra na CPI

Um calhamaço de papéis, que totalizou 21 caixas, compõem o acervo de documentos da Prefeitura de Caucaia que está sob análise da Câmara Municipal da cidade. Lá, uma CPI investiga decretos de emergência do prefeito Naumi Amorim (PSD). Depois da instalação, o gestor virou o jogo no Legislativo: elegeu um aliado à Presidência da Casa, a partir de janeiro, e formou maioria na CPI, o que lhe dá um alívio. Mas o comando da Câmara, ainda da vereadora Natércia Campos, opositora do gestor, promete jogo duro e trabalha dia e noite para acelerar os trabalhos até dezembro.

Cadê a pauta importante?

Está causando incômodo nos vereadores da Capital a insistência do debate entre a bancada religiosa e parlamentares de esquerda em uma pauta de caráter moral, que têm concentrado todas as informações do plenário. O entendimento é de que há temas mais importantes a serem debatidos. Pois bem, que os reclamantes ocupem os plenários e tragam as pautas relevantes. Aliás, a participação de parlamentares nos debates na Câmara Municipal e na Assembleia tem sido pífia, com raras exceções.

Investimento em alta

O volume de investimentos anunciados pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT), em junho, que totalizava R$ 1,5 bilhão, já está com obras em andamento. Mas a maior parte dos recursos será investida no ano que vem, o último em que ele estará a frente da Prefeitura. A peça orçamentária de 2020, que começou a tramitar na Câmara na semana passada, cujo detalhamento é o destaque da edição de hoje deste Jornal, prevê um total de R$ 1 bilhão destinado a investimentos em Infraestrutura urbana, Saúde, Educação e Segurança Pública. Há um detalhe neste montante. Geralmente, os orçamentos são peças fictícias cuja aplicação depende de variáveis como a arrecadação. Neste caso, no entanto, trata-se de recursos já captados, segundo a gestão. Roberto Cláudio vai acelerar as obras, principalmente, nas áreas mais carentes, e terá mais bala na agulha para o embate eleitoral. Vencer a eleição em Fortaleza é fundamental para a articulação do grupo governista que maior que mira em 2022.

*Inácio Aguiar redigiu a coluna.