Concessão de licença sem burocracia

No painel de abertura do encontro da Frente Nacional de Prefeitos, em Salvador, o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, citou Fortaleza como referência no processo de desburocratização para agilizar as licenças para quem quer empreender. Trabalho competente realizado pela Seuma, sob o comando da secretária Águeda Muniz. "Nós vemos o poder público fazendo girar a roda da economia, gerando emprego, gerando negócios, o que é bom para toda a cidade e para a economia do País", afirmou o secretário Costa. Presente, o prefeito Roberto Cláudio abriu um largo sorriso.

Durante a discussão sobre a reforma tributária que deverá tramitar no Congresso a partir de novembro, Roberto Cláudio defendeu o controle dos municípios sobre os mecanismos de estímulo às atividades econômicas. "Os municípios brasileiros não poderão aceitar uma reforma que impacte na perda de receita, incorporando o ISS (Imposto Sobre Serviço) a um novo tributo, por exemplo, que não vai ficar sob o comando da gestão municipal.

RC foi convidado pelo presidente da FNP, Jonas Donizete, para integrar a comissão que vai elaborar a proposta da Frente sobre a reforma tributária e que será levada ao Governo Federal por meio do Ministério da Economia.

Feminicídio

Será nesta quarta-feira, às 15h, a audiência pública para debater a Lei que tipificou o chamado 'feminicídio' no Brasil. O objetivo, segundo o deputado estadual Acrísio Sena (PT), que propôs o evento, é avaliar a eficácia das medidas protetivas e os efeitos da lei que leva o nome da cearense Maria da Penha. "Já houve uma expressiva mudança de postura da sociedade, e os números demonstram isso. À luz destes dados, queremos consolidar referências de fortalecimento da luta em busca de um combate mais efetivo a este tipo de crime", explica o parlamentar.

LDO

Em novembro, a Assembleia Legislativa vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Antecipando-se aos debates, o deputado Audic Mota (PSB) voltou a pedir a solução de impasses na execução de convênios da Saúde Estadual com os municípios. Baseado em números da própria Pasta, o parlamentar apontou as disparidades regionais na efetivação dos contratos firmados. Como exemplo, citou as diferenças de percentuais nas execuções pendentes nas macrorregiões do Jaguaribe (46%), Sertão Central (35%) e Sobral (0,4%).

Estreia

A sessão do Pleno do TRE da última segunda-feira (7) foi a primeira da nova procuradora regional eleitoral, Lívia Maria Sousa, que assume a chefia da PRE, em substituição ao procurador Anastácio Tahim Júnior, que concluiu seu mandato em setembro.

Relançamento

História da Medicina no Ceará, obra do saudoso médico Vinícius Barros Leal, que foi lançada pela editora do Instituto de Estudos Parlamentares da Assembleia Legislativa, na última Bienal do Livro de Fortaleza, será relançada na sessão desta quarta-feira (9), às 15h, da Academia Cearense de Medicina. Uma homenagem do INESP pelo Dia do Médico.