Complemento fundamental

No afã de defender o irmão Carlos, que causou celeuma ao postar em rede social que "por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos", o deputado federal Eduardo Bolsonaro citou, em plenário, frase histórica de Sir Winston Churchill, o lendário primeiro-ministro inglês: "A democracia é a pior forma de governo", disse Eduardo, para logo em seguida ser lembrado pelo deputado cearense André Figueiredo (PDT) de que a frase é histórica, mas estava incompleta. Faltou o "com exceção de todas as demais". Pano rápido.

Miserê

Procurador de Justiça mineiro, Leonardo Azevedo dos Santos, tachou de "miserê" o salário dele, de R$ 24 mil. Um tapa na cara de um operário que ganha um salário mínimo mensal. Agora, vazou que sua excelência recebeu em julho passado R$ 72 mil entre salário, gratificações e penduricalhos...

O mais importante

Na sessão especial pelos 76 anos de criação do território - hoje estado - do Amapá, Cid Gomes ganhou fartos elogios do presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), que tratou-o como "o senador mais importante do Senado da República". Isso por Cid ter relatado emenda constitucional destinando cerca de R$ 22 bilhões decorrentes do excedente da exploração dos campos de petróleo do Brasil, para serem divididos por estados e municípios.

Nem-nem

Deputado Acrísio Sena (PT) está entusiasmado com o Programa "Superação: uma nova geração de políticas públicas para a juventude", enviado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa. São propostas voltadas para a chamada geração "nem-nem", (nem trabalha e nem estuda). Acrísio quer estimular os jovens a debater e aprimorar a matéria antes da votação.

Homenagens

30 municípios com boas práticas de gestão na assistência social serão premiados em solenidade na noite desta quinta-feira, no Círculo Militar. No ato, o governador Camilo Santana e a primeira-dama Onélia receberão o troféu Amigo do Município.

O bairro Vila Velha ganhará uma Areninha. Governo atende, assim, ao pedido do deputado estadual Walter Cavalcante (MDB) e do vereador Frota Cavalcante (Podemos), ao governador Camilo Santana. A Areninha será construída no Campo do Cancão, por meio de parceria entre Governo e a Prefeitura de Fortaleza.

Depois de fisgar o ex-deputado Ely Aguiar, Domingos Filho consegue mais uma adesão ao PSD. Desta vez o prefeito Carlomano Marques, de Pacatuba, liderança histórica do MDB.