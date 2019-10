Ceará representado em evento do Novo

O advogado e empreendedor Rodrigo Nóbrega, filiado ao Partido Novo no Ceará e coordenador do Brasil 200, esteve presente no 5º Encontro Nacional do Novo, o maior evento do partido no ano, que aconteceu no último final de semana, em São Paulo.

O evento reuniu mais de 1200 pessoas de todos os estados, além de mandatários e membros dos diretórios do partido, a fim de falar dos resultados e planos para o futuro do Partido Novo.

Na ocasião, Rodrigo Nóbrega esteve com João Amoedo, presidente e um dos fundadores do Novo.