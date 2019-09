Camilo promete endurecer combate às facções

Governador Camilo Santana mandou recado duro para a bandidagem, que retomou onda de ataques a equipamentos públicos e privados no Estado, desde o último fim de semana. O governador deu ordens aos comandos da Segurança Pública para endurecer ainda mais o combate ao crime, "agindo com firmeza e dentro da lei".

Não recuaremos em absolutamente nada nas medidas que foram tomadas até aqui. Muito pelo contrário, seremos cada vez mais rigorosos com quem desrespeitar a lei. A possibilidade do retorno às regalias nos presídios é zero.

Camilo relaciona a nova onda de violência a reação dos bandidos à continuidade das medidas tomadas no início do ano pela recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária, que retirou regalias das facções nos presídios, cortou a comunicação dos presos com o mundo externo e transferiu os líderes dos grupos criminosos para presídios federais.

Para acompanhar de perto os trabalhos das forças de segurança do Estado, o governador cancelou agenda em São Paulo, onde se reuniria com dirigentes da Klabin, maior exportadora de papéis do país, que deverá instalar unidade em Itaitinga.