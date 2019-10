Assembleia vai realizar concurso público

Vai ter concurso público na assembleia Legislativa do Ceará.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23), pelo presidente do Legislativo estadual, José Sarto (PDT).

Serão cem vagas, 70 para servidores de ensino superior e 30 para nível médio, nas áreas do Direito, Economia, Administração, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade, Engenharia Civil, Arquitetura, Português.

O concurso é parte do processo de reorganização da estrutura funcional para modernizar a gestão da Casa, cujo organograma atual é de 1993.

"A Assembleia foi incorporando órgãos, Procon, Conselho de Altos Estudos, Universidade do Parlamento, TV Assembleia, Rádio Assembleia, Escritório Frei Tito, Procuradoria, Ouvidoria, Consultoria. São mais de 30 órgãos. Pra você ter ideia, na área de tecnologia da informação, não existia nenhum cargo. Estamos reestruturando, dando organograma mais moderno para a gestão da Assembleia", afirmou Sarto.

O projeto de resolução com a nova proposta de organização será apresentado pela Mesa Diretora e lido no Plenário no expediente desta quinta-feira (24).