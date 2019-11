Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa e o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Estado do Ceará - Inesp, em parceria com a Controladoria Geral do Estado, recebem na próxima segunda-feira (11) o engenheiro Matheus Borges, coordenador de Ética e Transparência da CGE.

Ele fará palestra dentro da programação da Plataforma Ceará Transparente.

O evento começa às 9 horas, no Auditório do Complexo das Comissões da Assembleia.