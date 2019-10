Assembleia Legislativa recebe Fórum de Resíduos Sólidos

A Assembleia Legislativa, em parceria com a All About Eventos, DFL Limpeza Urbana, ABREN – Associação Nacional de Recuperação Energética, 3E Engenharia e WEG realizará vento de alto nivel aos participantes.

O objetivo é levar o conhecimento e o desenvolvimento das energias limpas para o interior do Estado, em locais até o momento não beneficiados,



O interior do Ceará tem enorme potancial de producão energética, seja através da eólica, solar, Biomassa, Waste (Resíduos Sólidos) e outras fontes renováveis.



Os palestrantes falarão sobre a geraçaõ de energia através de resíduos sólidos (lixo) e o crédito de carbono e seu papel no mercado financeiro.



Segundo o empresário Ernani Teles, um dos palestrantes, "essa oportunidade fortalecerá o que o interior do nosso estado possui de oportunidades em capacidade de ser transformado com coragem, determinação e investimentos".

O evento acontece no auditório Murilo Aguiar, a partir das 13h.

A propositura do evento é de autoria do Deputado Estadual Romeu Aldigueri (PDT), Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior.