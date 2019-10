Pela importância do Dia do Matemático, comemorado no dia 26 de outubro, a Assembléia Legislativa homenageou na noite desta terça-feira (22), em sessão solene, os integrantes da Academia Cearense de Matemática.

Entre eles, o reitor do Centro Universitário Farias Brito, professor Tales de Sá Cavalcante.

Na ocasião, foram homenageados também os destaques do ano de 2019 e empossados os acadêmicos titulares da Academia.

A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Sergio Aguiar (PDT).