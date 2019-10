Assembleia apresenta pesquisa que pode acabar com colesterol ruim e baixar glicemia

A Assembleia Legislativa do Ceará fará audiência pública para apresentar e discutir tese da pesquisadora Paula Rodrigues, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), sobre os benefícios da carnaúba para a saúde e para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

O requerimento é do deputado Salmito Filho (PDT) e dos deputados presidentes das comissões de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca (Nelinho - PSDB); de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Romeu Aldigueri - PDT) , e do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido (Acrísio Sena - PT). O evento acontecerá na próxima quarta- feira, dia 23/10, no Complexo das Comissões da AL.



Segundo Salmito, a pesquisadora Paula Rodrigues identificou e comprovou, existir um composto químico na cera da carnaúba que pode acabar totalmente com o colesterol ruim no ser humano e, ainda, diminuir a glicemia.

"Duas descobertas muito importantes: primeiro, para a saúde da população e, segundo, porque a matéria-prima vai gerar uma oportunidade produtiva para o semiárido", destacou o parlamentar

O tema foi apresentado no primeiro semestre deste ano pelo deputado Salmito, na tribuna da AL.