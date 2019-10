As razões da redução da violência no Ceará

Na exposição que fez em Brasília, para os membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, o secretário de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, André Costa, explicou que os resultados positivos que o Governo do Ceará vem colhendo, com a redução dos índices de violência, se dá, entre outros fatores, "ao uso de inteligência policial, com valorização de agentes e com equipamentos adequados; redução drástica de uso de celulares nas prisões, impedindo o 'poder online' proveniente dos chefes de facções nos presídios".

Os números são expressivos. Em relação ao ano passado, o Ceará teve queda de 52% nos crimes violentos, que incluem homicídios, lesões corporais seguidas de morte e roubos seguidos de mortes; menos 46% no número de roubos de uma forma geral; redução de 69% nos roubos de cargas e de 77% nos roubos a transportes coletivos.

Por seu turno, o secretário de Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, destacou que é fundamental retirar os celulares dos chefões do crime detidos nas prisões. "Se ele tem poder online, como se ele estivesse na rua, faz uma videochamada e fala: 'Mata, agora, esquarteja ou senão eu te mato'. Quando a gente corta a comunicação dele, online, então acaba essa força imediata", afirma. Outro ponto destacado foi a ressocialização dos detentos como estratégia para quebrar os laços com as facções criminosas, por meio de escolaridade e profissionalização.

Agronegócio

O deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) foi à abertura do Agripec & PecCariri, um filhote do Pecnordeste promovido pelo Sistema Faec/Senar/Sebrae e IFCE do Crato. Danilo Forte, coordenador do AgroNordeste junto ao Ministério da Agricultura, foi lá divulgar o programa. O secretário Diassis Diniz, do Desenvolvimento Agrário abriu o evento que reuniu mais de mil pessoas, entre produtores de 28 municípios do Cariri, pesquisadores, professores e alunos do IFCE.

Política e Fé

Roberto Pessoa, aliás, quase toda semana está pelo Cariri, que lhe deu boa parte da votação que o levou à Câmara Federal. Na quinta (24), acompanhou o prefeito Jesus Garcia, de Santana do Cariri, na procissão de Benigna, adolescente morta em 1941 por resistir à tentativa de estupro de um jovem da mesma idade. Ela foi beatificada neste ano pelo papa Francisco.

Relator

O deputado André Figueiredo (PDT) terá, em seu mandato, mais uma missão importantíssima em âmbito Nacional na Pasta da Ciência, Tecnologia e Comunicações! O parlamentar cearense foi designado para o cargo de Relator Setorial da Área para o Projeto de Lei Orçamentária do ano de 2020. O documento oficial de designação chegou, na tarde de ontem, a seu gabinete de Brasília.

Óleo

Já o deputado Domingos Neto (PSD) foi indicado para a comissão externa que acaba de ser criada na Câmara para apurar as responsabilidades pelo derramamento de óleo no litoral nordestino, e com a função, também, de propor medidas para mitigar os efeitos no meio ambiente, saúde e economia dos estados da Região.