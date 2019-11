André Figueiredo recebe homenagem em Brasília

Pela atuação parlamentar em defesa da Ciência e Tecnologia brasileira no Congresso Nacional, o deputado federal André Figueiredo (PDT) será homenageado nesta quarta-feira (06), em Brasília, na segunda edição do Congresso Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES).



O evento acontecerá na Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC/UnB e reunirá participantes de fundações de apoio de todas as regiões do Brasil, além de órgãos governamentais, associações da comunidade científica, acadêmica, inovação e órgãos de controle com o intuito de trocar informações visando o aperfeiçoamento das entidades afiliadas.

Com a relatoria setorial da Ciência, Tecnologia e Comunicações no Congresso Nacional, esse encontro será importante para o parlamentar na construção e avaliação do Projeto de Lei Orçamentária para 2020.