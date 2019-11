Além de tudo, inovador

Enquanto tinha gente falando em fechar ou fundir o Banco do Nordeste com outra instituição, a equipe comandada pelo presidente Romildo Rolim segue dando exemplo de competência e profissionalismo. O BN foi a primeira instituição financeira pública brasileira a criar um hub de inovação. Um trabalho tão bom que foi premiado pelo Governo Federal. O prêmio foi entregue ao diretor administrativo da instituição, Cláudio Freire, durante a programação da 5ª Semana de Inovação realizada pelo Governo Federal em Brasília (DF), na manhã desta segunda-feira, 4 de novembro. Estavam lá o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes; o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel; e ainda dos presidentes do Tribunal de Contas da União, José Múcio, e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Diogo Costa.

Exemplo

Além da inovação resultar em melhores serviços para a população, Cláudio Freire chama atenção para o incentivo que o Banco acaba passando para os empreendedores da região. "Fomentamos o protagonismo criativo e inovador que o Nordeste precisa para continuar avançando. Temos espaços para startups, capacitação, compartilhamento de ideias e transformação de negócios", disse o diretor do BN.

Otimismo

Na entrevista de domingo último ao Canal Livre, da Band, o governador Camilo Santana disse não duvidar de que Ciro Gomes e o PT ainda possam caminhar juntos no plano nacional. O problema é que as críticas do pedetistas a Lula estão cada vez mais frequentes e ácidas. Por outro lado, Ciro tem se aproximado de outras correntes, como o DEM. O presidente dos Democratas, ACM Neto, diz que as conversas por enquanto não são sobre alianças, o que não quer dizer que essa possibilidade esteja descartada.

Por Aqui tudo bem

Apesar da beligerância no plano nacional, aqui no Ceará PT e PDT estão se entendendo bem. Nesta segunda (4), o presidente estadual do PDT, deputado André Figueiredo recebeu em seu gabinete de Fortaleza o presidente do PT Ceará , Antônio Filho, o Conin. Já começaram a alinhar possíveis alianças para as eleições municipais de 2020.

O Dia Nacional da Cultura será celebrado, no Ceará, nesta terça (5), às 8 horas, em evento aberto ao público nos jardins do Palácio da Abolição. Servidores da Secult, artistas e trabalhadores da Cultura conhecerão o Plano de Gestão do secretário Fabiano Piúba para os próximos três anos.

Além do anúncio dos próximos passos da política estadual de Cultura, o governador Camilo aproveita o evento para anunciar a convocação de aprovados no primeiro concurso público da história da Secult, que vão preencher 102 cargos.