Adiada votação da Reforma da Previdência

A Proposta de Emenda à Constituição da reforma da Previdência será votada somente nesta quarta-feira (25), no Plenário do Senado. A princípio marcada para esta terça-feira, a votação em primeiro turno, segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), teve que ser adiada porque à tarde haverá sessão do Congresso Nacional.

A expectativa entre os parlamentares é de que a PEC seja aprovada sem atropelos e voltará ao Plenário para o segundo turno no dia 10 de outubro.

Ainda na manhã desta terça-feira, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), referente às emendas recebidas em plenário, será votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).