1/3 do eleitorado de Fortaleza ainda não fez cadastramento biométrico

O prazo está se encerrando e cerca de 610 mil eleitores - 34% do eleitorado - ainda não fizeram o cadastramento biométrico em Fortaleza.

Gente que, se não o fizer até o dia 29 de novembro, terá o título cancelado, trazendo uma série de consequências junto ao CPF.

O eleitor ficará impedido de inscrever-se ou receber o Bolsa Família; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; contrair empréstimos em bancos oficiais; tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário.

Para facilitar o cadastramento, o TRE descentralizou o atendimento e espalhou postos por toda a Capital.

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

- Posto do Via Sul Shopping;

- Posto do Shopping Parangaba;

- Posto do Shopping Benfica;

- Posto do North Shopping Jóquei;

- Posto do North Shopping Fortaleza;

- Posto do Shopping Riomar Fortaleza;

- Posto do Shopping Iguatemi;

- Posto do Shopping Riomar Kennedy.



Dias úteis, das 8 às 17h:

- Ônibus da Biometria (22 a 25/10 - Cuca Jangurussu);

- Central de Atendimento ao Eleitor, na Praia de Iracema;

- Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), no bairro Pref. José Walter - (Av. K, 330 - 1ª Etapa);

- Centro de Cidadania e Direitos Humanos, no Conjunto Ceará (Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira, 461);

- Vapt Vupt de Messejana;

- Vapt Vupt do Antônio Bezerra;

- Posto na UECE Itaperi;

- Posto do Parque das Crianças.