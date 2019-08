Parque do Cocó e suas atrações

É prazeroso fazer caminhada aos domingos no Parque do Cocó, porquanto ao chegar logo se defronta com um gramado bem tratado e plantas floridas onde tudo é festa, alegria e animação. Várias caravanas procedentes da periferia de Fortaleza e do interior chegam trazendo pessoas que vêm conhecer o Parque e festejarem aniversários e diversos outros acontecimentos

São vistas muitas tendas armadas, onde se praticam danças, massagens, brincadeiras infantis, testes para se detectar doenças e vendas de águas minerais, refrigerantes e sucos. Recentemente, foram colocados bancos de madeira nos quais os frequentadores se sentam, conversam, meditam , deleitam-se com o imensidão verde e as famílias fazem piquenique em toda a sua extensão. De acordo com as estatísticas, só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 98.819 frequentadores, na sede da Avenida Padre Antonio Tomás. Também, chamou-me a atenção uma área, antes destinada a jogos de futebol, por estar cercada por tapumes e com informações de que ali será construída mais uma areninha - para a alegria da moçada – trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado do Ceará – através da sua Secretaria do Meio Ambiente.

Ao adentrar as trilhas, todas bem sinalizadas e com informações precisas, defronta-se com a areia nas suas minúsculas partículas, a exuberância das árvores, o chilrear dos pássaros, animais que se espreitam em meio a galhos, troncos e raízes, a brancura das plumas das garças que em banco povoam as lagoas que circundam aquele lugar.

O Parque do Cocó é, a cada dia mais, o espaço de convivência comum entre os fortalezenses e todos aqueles que nos visitam e que fortalecem o turismo na nossa cidade. É justo, contudo, que se parabenize todas as pessoas responsáveis pela sua constante melhoria.