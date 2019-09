Hoje vivemos a pressão de estar (ou parecer estar) bem, dentro de padrões estéticos, cercados de amigos e sempre felizes. Estamos num tempo marcado pela ditadura das redes sociais, onde os sorrisos podem estar, na verdade, escondendo sentimentos melancólicos. E, em meio a tantas fugas, é difícil perceber que nem tudo é o que parece. Faz-se necessário um grande esforço para entender que, por trás do que é exposto, pode haver pedido de ajuda. Essa não é uma responsabilidade individual.

A sociedade e o poder público precisam estar envolvidos nesse processo.

Para colaborar com esse debate de forma efetiva, instalamos no Legislativo Estadual a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, um colegiado engajado em debater e propor ações efetivas e necessárias para essa luta.

A partir dessa frente, em parceria com diversos setores da Casa, organizamos uma série de ações para pautar o assunto e sensibilizar a população.

O "Setembro Amarelo" nos fez refletir sobre a importância do cuidado com quem amamos e convivemos. Assim, a Assembleia Legislativa se mobilizou na luta contra a depressão e a prevenção do suicídio. Uma vasta programação marcou todo o mês no Parlamento cearense.

A discussão foi mote da campanha Ideia Certa, que contou com palestras, cursos, audiências públicas, ações educativas e atendimento terapêutico aberto ao público. O tema também foi abordado nos veículos de comunicação da Casa, além de campanha publicitária.

Essa mobilização não deve se restringir ao mês de setembro. O trabalho deverá ser continuado.

Queremos que essa discussão intersetorial aconteça em todo o Estado, para além do Setembro Amarelo, debatendo com os legislativos municipais, treinando profissionais para lidar com a prevenção do suicídio, realizando atendimentos e promovendo palestras com especialistas. Precisamos - com ciência, diálogo e empatia - continuar esse debate para poder cuidar cada vez mais da saúde mental dos cidadãos cearenses e salvar vidas.



José Sarto

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará