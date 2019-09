Os filhos do lobisomem

Vários causos de lobisomem ouvi, li e recontei, mas nenhum casado ou possuidor de filhos, como foi o de Aquiraz.

A narrativa é do escritor Erivaldo Façanha, no atrativo livro “História dos Cafundós”.

A inexistência de energia elétrica, no início do século passado, tornava as noites daquela cidade amedrontadoras, devido à escuridão. Quase a totalidade dos moradores recolhia-se em suas casas e as ruas ficavam sem vivalma.

Poucos se atreviam a sair na negridão noturna, fazendo-o só por circunstância imperativa e, portanto, evitando locais muito ermos.

Não bastasse o temor pelos comentários, havia pessoas idôneas que juravam ter visto o monstro apavorador. “Ninguém ousava enfrentar o lobisomem, que deixava a população em polvorosa” – registra Erivaldo.

Os aquirazenses reuniram-se e decidiram escolher Alcino Façanha, homem destemido e desassombrado, como delegado e capaz de encarar a besta fera.

Assim, o tio-avô do autor da obra, empunhando seu rifle .44 – famoso “papo-amarelo” – de igual forma ao enfrentamento a bandidos, decidiu acabar com a medonha aparição.

Quando todos iam dormir, o representante da lei, furtivamente fazia ronda, escondendo-se detrás dos troncos das frondosas e sombrias árvores, na espreita da tal assombração.

Já alta madrugada, a uma distância de aproximados cinco metros, deu-se o encontro e a ordem: “Identifique-se. Diga se é espírito ou carne, porque vou atirar”.

Ali se findou a encenação. Um importante figurão da localidade, vestindo um casacão preto, com gola de pele de animal, parecido aos usados em regiões frias, disse seu nome e pediu clemência.

Era de paz e a vestimenta estranha servia de despiste para namorar uma conhecida mulher casada, no quintal de seu lar, enquanto o marido dormia.

Depois de desmascarado, inclusive descoberto ser pai de dois filhotes com a amante, nunca mais a criatura apareceu.