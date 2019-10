Jornalista Oswaldo Alves de Sousa

Conhecia o empolgante livro Combatendo pelo Crato, de autoria do jornalista e escritor homenageado neste artiguete. Desde então, buscava outra sua festejada elaboração: Tipos e Ditos Populares do Crato de Ontem e de Hoje e Outros Temas, editado em 2000 e esgotado.

Sabedor do interesse, por nosso amigo comum Joaquim Pinheiro, o médico cratense, Carlos Augusto, filho de Oswaldo e radicado em Salvador, presenteou-me com exemplar da obra. Uma realização jornalístico-histórica que se mostra, em verdade, minienciclopédia resumida de fatos que complementam as narrativas da Terra do Padre Cícero.

Cuidadosamente, dividiu a produção em cinco partes, enfocando aspectos variados e, até, desconhecidos ou pouco divulgados sobre cidadãos e eventos da vida citadina.

Tipos e ditos populares do Crato; Casos, curiosidades e pessoas; O comércio do Crato, os desbravadores e os continuadores; Crônicas; Andanças e Lembranças – Uma saga do Jornalismo Interiorano, em estilo que cativa o ledor devido à objetividade, clareza e concisão, torna-se leitura agradabilíssima e realizada de único fôlego.

Para sentir-se a valoração dada a uma notícia, talvez apresentada de somenos, quando tratava de falências empresariais, citou as Casas Pernambucanas. Mostrou uma escola de ensinamentos. E lembrou ter sido emprego, na juventude, do conterrâneo Antônio Martins Filho (1904 – 2002), o Reitor dos Reitores, criador da UFC, da Uece e da Urca.



Informado de que a saúde de Oswaldo Alves de Sousa não mais lhe permite continuar a enriquecer a cultura estadual, realizando novos trabalhos, em muito lamento e espero ver suas importantes criações reeditadas, pois significativas à memória de gerações futuras.

Na oportunidade, receba, junto aos seus diletos familiares, este expresso tributo ao enriquecedor aprendizado com as páginas de vivo saber e exemplo informativo.

Geraldo Duarte

Advogado, administrador e dicionarista