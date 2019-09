Olhos da mente

No campo da gestão, mais propriamente da administração de negócios são incorporadas expressões oriundas do inglês, francês, japonês, dentre outros idiomas que passam a integrar, mais frequentemente, o cabedal do nosso vocabulário nativo. A título de ilustração, me aproprio da expressão popular "pulo do gato" para explorar o termo insight - palavra oriunda do inglês cuja aplicação cabe em várias situações, dependendo da maneira como é utilizada.

Dentre essas, vale a manifestação relativa a uma grande ideia, cujo alcance se efetiva repercutindo na perspectiva de tempo comprometido, em uma verdadeira visão de futuro. Pode representar uma ideia simples e ao mesmo tempo brilhante estando todo tempo disponível, mas que até então, não era percebida e de repente surge como se viesse do nada - popularmente entendido como um verdadeiro estalo, e aí tudo fica mais claro.

Aplicado à filosofia é um ato mental pelos quais diversos pedaços são apreendidos como correntes de um todo ordenado e inteligível. No caso específico da gestão, propriamente dita, pode manifestar uma visão de futuro que aplicada significa o elo que estava faltando para concretizar uma intervenção com ganhos que podem significar o alcance de determinado objetivo. Aqueles mais atraídos pela literatura de quadrinhos, relativamente às aventuras do Professor Pardal - um inventor de mente muito fértil que vivia tendo ideias que se manifestaria através de uma lâmpada. Por fim, atos mentais através dos quais diversos bocados são apreendidos num todo ordenado e inteligível. É assim que entendo deva ser qualificado recurso intuitivo e enriquecedor do processo de gestão aqui e alhures.